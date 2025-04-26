Олімпійська чемпіонка розпочала боротьбу за четверту перемогу поспіль у престижному турнірі

У суботу, 26 квітня, в китайському Сямені стартував перший етап Діамантової ліги – найбільших комерційних змагань з легкої атлетики. Україну в стрибках у висоту представляли одразу дві спортсменки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Головними суперницями Магучіх, яка стартувала в сезоні Діамантової ліги в статусі 3-разової переможниці фіналу змагань, були австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанора Паттерсон, які здобули срібну та бронзову нагороди Олімпіади-2024 відповідно.

За підсумками виступів стрибунок на стартових трьох планках змагання продовжили сім легкоатлеток. Левченко стартувала з висоти 1,84 м, яку підкорила з другої спроби. Натомість 1,88 м та 1,91 м Юлія взяла одразу. На жаль, планка в 1,91 м стала для Левченко максимальною і вона фінішувала четвертою, оновивши особистий рекорд сезону – у лютому, на чемпіонаті України, вона брала висоту 1,90 м.

На висоті 1,94 м у секторі залишилися лише Магучіх (стартувала з 1,91 м), Оліслагерс та Паттерсон. Планку 1,97 м Магучіх подолала з першої ж спроби, тоді як її суперниці не змогли її підкорити. Відтак Магучіх стала першою на дебютному етапі Діамантової ліги.

Цікаво, що у статусі переможниці Ярослава замовила 2,03 м – рекорд стадіону, проте ця висота їй не підкорилась.

Розклад етапів Діамантової ліги: