Чергова боксерська мегаподія з українським присмаком запланована на літо

Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 19 липня, інформує The Ring. Спершу боксерське дійство планували на 12 липня, однак згодом його перенесли на тиждень пізніше. Бій відбудеться у Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Перше протистояння між боксерами було у серпні 2023 року – тоді українець переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, Усик у грудні 2024 року вдруге переміг Тайсона Ф’юрі, однак перед цим відмовився від поясу IBF (через неможливість провести обов'язковий захист), який і дістався Дюбуа. Своєю чергою британець востаннє боксував у вересні 2024 року, нокаутувавши Ентоні Джошуа. Згодом він пропустив бій з Джозефом Паркером через хворобу.

Цікаво, що WBO вимагала від Усика захисту титулу з тимчасовим чемпіоном за цією версією – Джозефом Паркером. Водночас IBF хотіла від Дюбуа поєдинку з легендарним Дереком Чісорою. Втім обидві організації готові піти на поступки, якщо сторони домовляться про бій за титул абсолютного чемпіона світу.