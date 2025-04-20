Українець ефектно повернувся у великий бокс

У ніч на 20 квітня у місті Оушенсайд (Каліфорнія, США) відбувся вечір боксу, який організувала компанія Golden Boy Promotions. Серед низки поєдинків українців цікавив бій між екс-чемпіоном світу у напівважкій вазі Олександром Гвоздиком та американцем Ентоні Голлавеєм.

Для 38-річного Гвоздика цей бій став першим після прикрої поразки від Давіда Бенавідеса у червні 2024 року. Тоді у бою за титул тимчасового чемпіона світу WBC українець у 12-раундовому матчі поступився за рішенням суддів.

Цього разу суперником Олександра був маловідомий персонаж навіть для американських фанатів боксу. Боротьби як такої не вийшло – Гвоздик нокаутував американця у третьому раунді. Українець повністю контролював хід поєдинку і зумів двічі відправити Голлавея на канвас, після другого разу рефері ухвалив рішення зупинити бій.

GVOZDYK WINS BY STOPPAGE



Former WBC Light Heavyweight Champion Oleksandr Gvozdyk scores a Round 3 stoppage against Anthony Hollaway



Gvozdyk's first fight since losing to David Benavidez last year pic.twitter.com/z9Dl1BxUsd — Tokkerū (@ATokkers5) April 19, 2025

Нагадаємо, Гвоздик – призер Олімпійських Ігор у 2012-му році та колишній чемпіон світу за версією WBC серед професіоналів. Чемпіоном він став у 2018 році, коли нокаутував Адоніса Стівенсона, один раз титул захистив і програв його в об'єднавчому бою Артуру Бетербієву в 2019-му. Після цього Гвоздик взяв паузу, повернувся в ринг лише в 2023-му році, виграв три бої не у топових боксерів і у своєму передостанньому поєдинку поступився Девіду Бенавідесу.