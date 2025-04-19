Для Еліни цей фінал стане 22-м в її кар'єрі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилась у фінал грунтового турніру у французькому Руані. Наша землячка в 1/2 фіналу легко впоралась з румункою Єленою-Габріелою Руссе, здобувши перемогу у двох сетах.

WTA 250, Руан (Франція), 1/2 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) – Єлена-Габріела Русе (Румунія, WTA № 90) – 6:0, 6:2

Матч тривав 1 годину 2 хвилини. Це була третя зустріч суперниць: у 2021-му Світоліна здолала румунку в 1/8 фіналу змагань у Чикаго, а у 2023-му впоралася з опоненткою в К'яссо.

Світоліна зі старту продемонструвала безкомпромісну боротьбу і забрала перший сет під нуль – Русе припускалася дитячих помилок і легко віддавала Еліні свої подачі. Після відпочинку румунка спробувала огризнутись, чим ще більше розізлила українку.

До слова, востаннє у фінал турніру WTA Світоліна виходила у січні 2024 року в Окленді, де поступилася американці Коко Гофф.

У вирішальному матчі українка гратиме проти третьої сіяної – сербки Ольги Даніловіч, яка у своєму півфінальному матчі пройшла Сюзан Ламенс. Раніше Еліна та Ольга між собою не грали. Початок о 16:00 за київським часом.

Для українки цей фінал стане 22-м у кар'єрі – уразі успіху вона додасть до своєї скарбнички 18-й титул.