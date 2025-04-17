Перша ракетка України вже втретє у 2025 році боротиметься за виіхд у півфінал

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал грунтового турніру WTA 250 в Руані. Перша ракетка України за 1 годину та 21 хвилину у двох партіях розбила свою землячку Ангеліну Калініну.

WTA 250. Руан (Франція), 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) — Ангеліна Калініна (Україна, WTA № 65) — 2:0 (6:4, 6:0)

Для тенісисток це була вже четверта очна зустріч й вчетверте перемогу здобула Світоліна. Вонав впевнено стартувала і вела у рахунку 3:1, але потім Калініна перехопила ініціативу – 4:4. Світоліна, однак, зуміла дотиснути суперницю з рахунком 6:4. Натомість у другій партії Еліна не залишила землячці шансів, розбивши її в суху – 6:0.

Цікаво, що вигравши другий матч у Руані поспіль, Світоліна в режимі реального часу піднялась на 17-ту позицію в рейтингу WTA.

Наступною суперницею першої ракетки України у чвертьфіналу стане іспанка Джессіка Бузас Манейро (WTA № 73), яка пройшла Варвару Грачову (WTA № 67), яка представляє Францію.

Нагадаємо, для Світоліної цей чвертьфінал стане вже третім у 2025 році. Раніше вона доходила до цієї стадії на Australian Open та Індіан-Веллс, де програла Медісон Кіз та Міррі Андрєєвій відповідно.