Українська спортсменка вступила в нерівну боротьбу з керівництвом тенісної організації

Українська тенісистка Леся Цуренко подала в суд на Асоціацію жіночого тенісу (WTA). Про це 35-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Х. 239-й номер світового рейтингу розповіла про наявність конфлікту з WTA, а саме про «моральне насильство», якого зазнала від СЕО організації Стіва Саймона, що у підсумку призвело до «панічної атаки» та нездатності виходити на корт.

"Біль, страх, панічні атаки, приниження, приховування інформації, переслідування моєї команди з метою змусити мене замовкнути… Це не весь список того, що мені довелося пережити. Тур WTA відмовився захистити жінку, гравчиню, людину – замість цього вирішив захищати людину на керівній посаді", – написала Цуренко.

Також Леся заявила, що з кінця минулого року шукає справедливості в суді, називаючи це останнім шансом захистити свої права та запобігти подібному насильству у спорті.

Нагадаємо, у березні 2023 року Цуренко не вийшла на матч проти нейтральної Аріни Сабалєнки через панічну атаку після розмови з Саймоном. Той заявив, що підтримка російськими та білоруськими тенісистами війни в Україні є «ОК», оскільки «це думка інших людей, яка не має її стосуватися». Як наслідок, Цуренко разом з групою українських гравців запросила розмову з Радою директорів WTA. Згодом тренер українки Микита Власов ініціював внутрішнє розслідування проти Саймона, однак натомість отримав відкрите слідство організації проти себе. У жовтні ж Цуренко отримала відповідь від WTA, в якій йшлося, що Саймон жодним чином не порушив статут організації.

За повідомленням The Athletic, у листопаді Цуренко також подала позов в Окружний суд Південного округу Нью-Йорка проти Туру WTA, а також Стіва Саймона. У ньому українська тенісистка висунула звинувачення щодо порушення контракту, недбалості, а також заподіяння емоційних страждань, якій завдала їй організація та її СЕО. При цьому в позові Цуренко вимагає, щоб його розглядав суд присяжних.

У березні 2025 року юридична фірма Proskaeur Rose, яку найняла WTA для захисту, висунула клопотання щодо закриття справи Цуренко, визначивши її як юридично безпідставну. Проте 16 квітня (у день, коли українська спортсменка виклала допис в X) її адвокати подали зустрічне клопотання, згідно з якими скарга WTA суперечить Статуту організації, який рекомендує тенісистам подавати у суд у разі виникнення спірних моментів.

Нагадаємо, свій останній поєдинок на рівні WTA 35-річна українка зіграла у листопаді 2024 року на турнірі в американському Мідленді.