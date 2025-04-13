Спортсменка має шанс перевершити досягнення вже у цьому році

Напередодні збірна України з тенісу феєрично вийшла у фінал оновленого Кубка Біллі Джин Кінг. «Синьо-жовті» розгромили Польщу (3:0) і перемогли Швейцарію (2:1). У складі збірної виборювала історичний вихід у вирішальну частину турнірну й Еліна Світоліна. Перша ракетка України у двох сетах перемогла польку Маю Хвалінську, а згодом впевнено розібралась зі швейцаркою Жіль Тайхманн.

Ці перемоги стали для Світоліної 16-ю та 17-ю у складі збірної України, повідомляє Суспільне Спорт. Таким чином, Еліна повторила досягнення Олени Татаркової, яка була рекордсменкою збірної України за кількістю перемог – 17.

Топ-5 збірної України за кількістю перемог:

1-2. Олена Татаркова (1994-2004 роки) – 17 перемог (24 матчі)

1-2. Еліна Світоліна (2012 – дотепер) – 17 перемог (26)

3. Альона Бондаренко (2002-2010) – 15 перемог (24)

4. Леся Цуренко (2011 – дотепер) – 12 перемог (28)

5. Катерина Володько (2010-2018) – 11 перемог (21)

До слова, Світоліна матиме шанс перевершити рекорд вже у цьому році – у стадії «файналз» (неофіційному чемпіонаті світу). Також Еліна близька і до ще одного досягнення – найбільшої кількості ігор у складі збірної України. Наразі в неї 26 поєдинків, тоді як лідером є Леся Цуренко – 28 матчів.