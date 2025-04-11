Попереду на «синьо-жовтих» чекає вирішальна дуель зі Швейцарією

Після перемоги Марти Костюк над Катажиною Кавою у першому матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг на корт вийшла Еліна Світоліна. Українці мала протистояти 30-та ракетка світу Магда Лінетт, однак в останній момент вона поскаржилась на самопочуття і її замінила Мая Хвалінська.

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація, група Е

Мая Хвалінська (Польща, WTA № 121) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) – 0:2 (6:7, 3:6)

Світоліна у першому сеті зустріла несамовитий опір амбітної польки, однак зуміла переломити хід партії, перевівши сет на тайбрейк. Там сильнішою виявилась українка – їй вдалось забрати сім розіграшів, тоді як представниці Польщі лише чотири.

Загалом перша партія тривала півтори години. Другу ж Світоліна закрила після 37 хвилин на корті. Завдяки звитягам Костюк та Світоліної Україна достроково перемогла збірну Польщі.

Попереду ще один матч – парний поєдинок за участю Людмили та Надії Кіченок.

В суботу, 12 квітня, Україна проведе вирішальну матчеву зустріч зі Швейцарією. У разі перемоги «синьо-жовті» вперше кваліфікуються на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг.