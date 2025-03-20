Семиразова призерка Олімпійських ігор стала першою жінкою-керівником МОК

У четвер, 20 березня, відбулась 114-та сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК). На ній, окрім іншого, обрали президента організації. За підсумками виборів новим керівником МОК стала Керсті Ковентрі – вона отримала понад 50% голосів у першому ж раунді.

У боротьбі за посаду 41-річна зімбабвійка випередила шістьох кандидатів. Серед них – чинний президент міжнародної федерації легкої атлетики Себастьян Кое, а також Хуан Антоніо Самаранч-молодший – син колишнього очільника МОК Хуана Антоніо Самаранча.

На посаді президентки Міжнародного олімпійського комітету Ковентрі замінить Томаса Баха, який очолював організацію з вересня 2013 року. Самого ж швейцарця затвердили почесним президентом МОК. Цікаво, що Ковентрі стала першою в історії організації жінкою-керівником. Також уперше президентом МОК стане людина з Африки. Загалом вона восьма президентка за час існування МОК.

Нагадаємо, Ковентрі – 7-разова призерка Олімпійських ігор, 8-разова медалістка чемпіонатів світу. З 2019 року — міністерка у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве. У 2023-му була переобрана на посаду на другий термін. З 2012 року є членкинею Міжнародного олімпійського комітету, а з 2023-го входить до Виконкому організації.