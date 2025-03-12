У березні Ігнрід Тандреволл дала Дмитру Підручному свій біб з автографом для розіграшу під час збору коштів для ЗСУ

Чоловіча збірна України з біатлону стала переможцем у номінації «Найкращий атлет» етапу Кубка світу у Новому Месті, повідомляє офіційний сайт Міжнародного біатлонного союзу. Чоловічу естафету українці закінчили з третім результатом, здобувши для України першу медаль за три роки на етапі Кубка світу з біатлону і першу за 5 років – в естафеті.

У голосуванні щодо «Найкращого атлета» етапу наші спортсмени випередили норвежку Інгрід Тандреволл, яка вперше за рік виграла особисте золото Кубка світу після операції на серці у грудні.

Втім, у збірній Україні вирішили розділити перемогу у номінації з Тандреволл. Українські біатлоністи записали звернення до норвезької біатлоністки, у якому відзначили її успіх і передали їй приз, який отримали від IBU.

«Це найкращий прояв біатлонної сім'ї. Дякую вам, хлопці, я не так на це заслужила, як ви, але про це ми подискутуємо іншим разом», – відреагувала на відеозвернення українських біатлоністів та їхній жест Тандреволл.

Нагадаємо, норвезькі біатлоністи активно підтримують Україну під час війни з росією. Зокрема, Ендре Стремсгейм досі виступає з українським прапором на рушниці, він, Тандреволл та Йоганес Бьо давали свої біби з гонок з автографами Дмитру Підручному для розіграшів на збори для ЗСУ.