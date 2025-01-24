36-річний норвежець вирішив взяти приклад зі свого молодшого брата

Норвезький біатлоніст Тарьєй Бьо повідомив про завершення кар'єри наприкінці сезону 2024/25. Про це він заявив після перемоги у спринті на шостому етапі Кубка світу в Антгольці.

Як наслідок, Бьо не виступить на Олімпійських іграх 2026 року, як і його брат Йоганнес. Чинний володар Великого кришталевого глобуса оголосив про завершення кар'єри на попередньому етапі у Рупольдингу.

«Багато людей говорять про Олімпіаду, але впродовж зими я відчув, що настав слушний час, щоб закінчити кар'єру. Пообіцяв собі, що наступного разу, коли перебуватиму на вершині, скажу, що йду. Так от так вийшло», — додав Тарьєй.

Прощальні гонки 36-річний спортсмен проводитиме на домашньому стадіоні у Голменколлені, де 21-23 березня пройде завершальний етап Кубка світу.

Нагадаємо, Тарьєй – 6-разовий призер Олімпійських ігор (у 2010-му та двічі у 2022-му він ставав чемпіоном естафетних гонок, також у Пекіні-2022 здобув срібло у спринті та бронзу у гонці переслідування). Бьо – 11-разовий чемпіон світу з біатлону, двічі здобував золото в особистих гонках – в «індивідуалці» у 2011-му та масстарті у 2013-му.

У доробку Тарьєя 44 перемоги у гонках Кубка світу з біатлону, дві з яких – у сезоні 2024/25. У сезоні 2010/11 норвезький біатлоніст виграв Великий кришталевий глобус. Окрім цього, у доробку спортсмена ще п'ять Малих кришталевих глобусів.