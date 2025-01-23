Для Медісон Кіз це буде другий фінал слему в кар'єрі

У четвер, 23 січня, відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату Австралії в одиночному розряді серед жінок.

Американка Медісон Кіз (WTA № 14) взяла гору над полькою Ігою Свьонтек (WTA № 2). Для Медісон це буде другий фінал слему в кар'єрі. У 2017 році вона програла Слоан Стівенс у вирішальному поєдинку US Open.

У ще одному півфіналі білоруска Аріна Соболенко (WTA № 1) переграла іспанку Паулу Бадосу (WTA № 12). Для тенісистки, яка виступає під нейтральним прапором, ця перемога стала 20-ю поспіль на кортах Мельбурна (у 2023-му і 2024-му роках вона брала трофеї Australian Open).

Фінальний матч у жіночому одиночному розряді заплановано на суботу, 25 січня.

Цікаво, що раніше Кіз і Соболенко грали між собою п'ять разів і лише одного разу перемогу святкувала американка. Двічі дівчата зустрічалися на мейджорах (чвертьфінал Вімблдону-2023 і півфінал US Open 2023) і обидва очних поєдинки виграла білоруска. Єдиний раз Кіз здолала суперницю у 2021 році в 1/8 фіналу трав'яного турніру в Берліні.

До слова, призовий фонд турніру у 2025 році сягнув рекордних 59,8 мільйона доларів, які розподілять між усіма тенісистами у жіночому, чоловічому та парному змаганнях.