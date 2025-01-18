Українка не змогла повторити своє торішнє досягнення

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 33) завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. У 3-му раунді українка у двох сетах програла росіянці Єлені Рибакіній, яка з 2018 року представляє Казахстан.

Australian Open-2025, 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 33) [32] – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 7) – 3:6, 4:6

Поєдинок тривав 1 годину і 25 хвилини. У другій партії українка першою зробила брейк і повела 2:0, але Єлена відповіла тим самим і вже незабаром Даяна віддала ще одну свою подачу. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Таким чином, виліт в 1/16 фіналу не дозволив Даяні повторити торішнє досягнення, коли вона дійшла до півфіналу Austrlalian Open, показавши найкращий результат на турнірах серії Grand Slam. Як наслідок, українка втратить 690 очок та опуститься щонайменше на 39 сходинок – на 72 місце.

Нагадаємо, після вильоту Ястремської Україну на кортах Мельбурна в одиночному розряді продовжить представляти тільки Еліна Світоліна, яка 18 січня зустрінеться з Жасмін Паоліні. У парному розряді виступають Людмила Кіченок і Марта Костюк, які з напарницями вийшли до третього кола, та Надія Кіченок і Ангеліна Калініна, які ще змагаються у другому колі.