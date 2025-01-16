Призерка Олімпійських ігор вкотре вписала своє ім'я в історію України

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилась в 1/16 фіналу Australian Open-2025, у другому колі здолавши американку Керолайн Доулгайд. Ця перемога стала для експершої ракетки України 100-ю в кар'єрі на рівні турнірів Великого шлему.

Australian Open-2025, 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 27) – Керолайн Доулгайд (США, WTA № 83) – 6:1, 6:4

Матч тривав 1 годину і 15 хвилин. Це була перша зустріч тенісисток. У дебютному колі американка обіграла Сару Бейлек (WTA № 156 WTA), а українка перемогла румунку Сорану Кирстю (WTA № 72).

Світоліна повела 1:0, але американка одразу ж зрівняли рахунок. Після цього українка зуміла закрити сет з рахунком 6:1. У другій партії тенісистки ішли нога в ногу, але кращою все ж була українка. Еліна 7 разів подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки й використала 3/10 брейкпойнтів. Також у її активі 28 віннерсів і 26 невимушених помилок.

Як наслідок, Світоліна записала до свого доробку ювілейну, 100-ту перемогу на турнірах рівня Грендслем. Цікаво, що Еліна вже 12-й раз виступає в основній сітці Australian Open – у 2018 та 2019 роках вона доходила до чвертьфіналу. Загалом за кар'єру 30-річна українка зіграла 143 матчі на мейджорах.

Перемоги Світоліної за мейджорами:

Australian Open — 27 перемог (36 матчів)

Ролан Гаррос — 29 (40)

Вімблдон — 20 (30)

US Open — 24 (35)

Наразі Світоліна єдина українка, якій вдалось досягти результату у 100 перемог. Андрій Медведєв на другій сходинці рейтингу рекордсменів поступається Еліні 36 перемогами. Серед українок, які досі продовжують свою кар'єру, найбільше перемог на турнірах Великого шлему після Світоліної має Леся Цуренко – 38.

Топ-5 українців за кількістю перемог на рівні турнірів Грендслем:

Еліна Світоліна – 100

Андрій Медвєдєв – 64

Леся Цуренко – 38

Олександр Долгополов – 34

Катерина Володько – 29

Нагадаємо, наступною суперницею Еліни буде переможниця протистояння Рената Сарасуа (Мексика, WTA № 70) – Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 4). Світоліна стала третьою українкою після Марти Костюк і Даяни Ястремської, яка вийшла до 1/16 фіналу Australian Open-2025.