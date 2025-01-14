Підручний став першим українцем, якому підкорилася ця нагорода

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) у своїх соцмережах оголосив капітана збірної України з біатлону Дмитра Підручного найкращим біатлоністом тижня на Кубку світу.

У голосуванні серед вболівальників наш земляк за підсумками етапу в Обергофі обійшов француженку Паулу Боте, яка здобула дебютне золото на рівні Кубка світу, норвежку Марен Кіркейде та представницю Болгарії Мілену Тодорову.

Нагадаємо, що у першому ж старті 2025 року Підручний повторив особистий рекорд на рівні етапів Кубка світу, фінішувавши четвертим, а в наступній гонці переслідування став шостим і вдруге поспіль потрапив до квіткової церемонії.

Також Дмитро відзначився у складі збірної України в класичній змішаній естафеті Обергофа. За чистим часом третього етапу Підручного вдалося випередити лише французу Еріку Перро та німцю Філіппу Наврату. Під час стрільби українець обмежився лише одним додатковим патроном.

Наразі Підручний у загальному заліку Кубка світу йде чотирнадцятим – він став першим українцем, який здобув цю нагороду. Дмитро продовжить свої виступи на етапі у Рупольдингу. Також у збірній України анонсували його участь у чемпіонаті Європи-2025.