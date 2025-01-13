Після дворічної перерви українка ухвалила рішення не повертатися у великий спорт

Українська лижна акробатка Анастасія Новосад вирішити завершити виступи у великому спорті. Про це у коментарі Суспільне Спорт повідомив головний тренер збірної України Енвер Аблаєв.

Після сезону 2022/23 спортсменка взяла перерву від виступів, пояснивши її бажанням зосередитися на сім'ї. У підсумку вона пропустила повністю два сезони й не потрапила до складу на третій.

«Вона вагалася, думала, що повернеться. У квітні ми зустрілися, обговорили це – вона вирішила, що закінчує спортивну кар’єру. Буде вдома з родиною, дитиною. Дуже сподівалися, що Анастасія стрибатиме, але вона вирішила закінчити кар’єру», — додав Аблаєв.

Нагадаємо, 31-річна Новосад – уродженка Рівного. Учасниця п’яти чемпіонатів світу з лижної акробатики. На останньому своєму Мундіалі у 2023 році виборола дві бронзи – в особистому та командному турнірах. Анастасія – триразова призерка етапів Кубка світу з лижної акробатики в одиночних турнірах. Її найкращий результат – золото на етапі в Руці сезону 2021/22.

У 214 році представляла Україну на Олімпійських іграх в Сочі. У 2022-му вона також потрапила до заявки команди, але через позитивний тест на коронавірус пропустила жіночий турнір.

Цікаво, що Новосад – друга титулована лижна акробатка, яка завершила кар'єру перед сезоном 2024/25. Аналогічне рішення раніше ухвалив і Олександр Абраменко, який увійшов до тренерського штабу збірної України.