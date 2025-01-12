Український боксер продовжує пожинати плоди перемоги над Тайсоном Ф'юрі

У неділю, 12 січня, у Лондоні відбулася церемонія нагородження The Ring Awards-2024, яка зібрала зірок світового боксу. За нагороди боровся й український важковаговик Олександр Усик. Зокрема наш чемпіон претендував на звання «боксера року», його перший поєдинок з Тайсоном Ф’юрі – на «бій року», 9-й раунд того поєдинку – на «раунд року», а вечір боксу Усик – Ф’юрі 1 – на «подію року». Окрім нього, на звання «бою року» також зазіхав поєдинок іншого українця Сергія Богачука і Вірджіла Ортіса, а на «раунд року» – 9-та трихвилинка цього бою.

Згідно з результатами, Усик здобув одразу три нагороди: «Боксер року», «Подія року» та «Раунд року».

Oleksandr Usyk has won The Ring Male Fighter of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/VVkGakum6g — Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025

Нагадаємо, Олександр у 2024 році провів два суперпоєдинки з британцем Тайсоном Ф'юрі. В обох боях українець здобув перемогу за рішенням суддів. Таким чином, Усик захистив титули чемпіона WBA (Super), IBF, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі, виграв титул чемпіона WBC у надважкій вазі, а також вперше за 25 років отримав статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

До слова, «Поєдинком року» визнали бій між Отабеком Холматовим та Реймондом Фордом за вакантний титул чемпіона світу WBA у напівлегкій вазі. Бій тривав 12 раундів і завершився перемогою Форда технічним нокаутом за сім секунд до фінального гонгу.

Найперспективнішим боксером і «Проспектом року» став Мозес Ітауму – британський надважковаговик, який володіє інтерконтинентальним титулом WBO. Пояс він здобув 18 травня, перемігши технічним нокаутом у другому раунді німецького боксера Іллю Мезенцева. Двічі за рік він успішно відстояв титул і довів професійний рекорд до 11 перемог поспіль.

«Нокауту року» завдав Даніель Дюбуа – у протистоянні з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу за версією IBF, здолавши суперника вже у п'ятому раунді.