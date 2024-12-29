Пол Бамба помер у віці 35 років

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба помер через 6 днів після здобуття свого першого титулу. Про його смерть повідомив менеджер боксера Не-Йо. Водночас причину смерті ні родичі спортсмена, ні помічники не розголошують.

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold у важкій вазі, пуерториканець Пол Бамба (19-3, 18 KO) помер у віці 35 років. Трагічна звістка про його смерть з’явилася через шість днів після здобуття титулу, повідомило «Суспільне».

Пол Бамба помер у п'ятницю, 27 грудня, повідомив менеджер боксера Не-Йо в Instagram. «Він був затятим, але впевненим боксером із невпинними амбіціями досягти величі. Понад усе він був надзвичайною людиною, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю. Ми розбиті через його смерть і люб’язно просимо про конфіденційність і розуміння в цей важкий час, коли разом справляємося зі своїм горем», — йдеться у повідомленні.

Родичі та менеджер Пола Бамба причину смерті не розголошують. Додамо, що шість днів до смерті, у суботу, 21 грудня, пуерториканець здобув свій перший титул у кар'єрі — WBA Gold у важкій вазі. У бою проти мексиканця Рожеліо Медіни, Бамба виграв через відмову суперника продовжувати поєдинок у шостому раунді. Після перемоги Пол викликав на бій американського блогера Джейка Пола, який виграв у Майка Тайсона у грудні.

Пол Бамба родом з Пуерто-Рико, який розпочав професійну кар'єру у 2021 році. Боксер мав 35 років. Він за свою кар’єру провів 22 бої, з яких виграв 19 й програв 3. Відомо, що 18 перемог Пол здобув достроково.

У 2024-му Бамба побив рекорд Майка Тайсона за кількістю перемог нокаутом у календарному році – 14 дострокових перемог.