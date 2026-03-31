Росіянка Софія Ільтєрякова розвернулася спиною до прапора України під час гімну

Українська федерація гімнастики вимагає позбавити росіянку Софію Ільтєрякову «нейтрального статусу» через її демонстративну зневагу. Під час церемонії нагородження на Кубку світу з художньої гімнастики у Болгарії російська атлетка розвернулася спиною до прапора України. Про це йдеться у повідомленні Української федерації гімнастики, опублікованому у вівторок, 31 березня.

Під час церемонії нагородження у фіналі з обручем на першому етапі сезону Кубка світу в болгарській Софії, що відбувся 30 березня, російська гімнастка демонстративно відмовилася розвернутися обличчям до прапорів, коли ввімкнули гімн України. Зазначається, що українка Таїсія Онофрійчук у цьому виді вправ посіла перше місце, так звана нейтральна спортсменка Софія Ільтєрякова – друге місце, а представниця Італії Софія Раффаелі – третє місце.

На поведінку росіянки відреагувала Українська федерація гімнастики. Там зазначили, що дії Ільтєрякової свідчать про те, що вона не займає «нейтральну позицію», а відкрито демонструє зневагу до України та її державної символіки. Крім того, російська спортсменка порушила правила етикету під час офіційної частини змагань.

«Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу “спорту поза політикою”, яким часто прикривається повернення російських атлетів. Інцидент підтверджує, що статус нейтрального атлета використовується як прикриття для трансляції політичних поглядів. Ми розцінюємо цей вчинок не як особистий жест, а як вияв загальної державної ідеології країни-агресора. Справжній нейтральний атлет повинен утримуватися від будь-яких політичних маніфестацій. Розворот спиною до українського прапора в умовах війни, що триває, – це акт політичної ворожості», – наголосили в Українській федерації гімнастики.

У зв’язку з поведінкою росіянки Українська федерація гімнастики висунула низку вимог до Міжнародної федерації гімнастики та Міжнародного олімпійського комітету, а саме:

анулювати результат росіянки на поточному турнірі за неспортивну поведінку;

позбавити Ільтєрякову статусу «нейтрального спортсмена» на постійній основі, оскільки її дії прямо суперечать критеріям допуску;

посилити перевірку на «нейтральність», включивши до неї не лише відсутність прямих зв’язків із силовими структурами, а й зобов’язання дотримуватися повної поваги до державних символів усіх країн-учасниць.

Зауважимо, що українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула чотири золоті медалі на змаганнях. Зокрема, вона виборола три «золота» у вправах з обручем, м’ячем та стрічкою, а в перший день змагань стала чемпіонкою в багатоборстві, що також принесло їй золоту медаль.

Нагадаємо, що 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Спортсмена не допустили до змагань через його бажання виступити у шоломі, на якому зображені 22 загиблих внаслідок російсько-української війни українські спортсмени.