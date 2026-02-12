Владислава Геракевича відсторонили від участі у Олімпіаді-2026

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував 27-річного українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпіаді-2026, що відбувається в Італії. Відповідну заяву МОК опублікував на власному сайті у четвер, 12 лютого.

Перший заїзд Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 мав відбутися у четвер, 12 лютого. Однак МОК оголосив про відсторонення українського скелетоніста від змагань через шолом, на якому зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України.

«Скелетоніст Владислав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 сьогодні вранці. Це рішення ухвалили після його відмови дотримуватися правил МОК щодо самовираження спортсменів. Його ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через те, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

У Міжнародному олімпійському комітеті також заявили, що вранці з Владиславом Гераскевичем зустрівся президент МОК Кірсті Ковентрі, щоб «обмінятися думками», але український спортсмен нібито не погодився на жодний з компромісів.

«Жалоба не виражається і не сприймається однаково в усьому світі. Для підтримки спортсменів у час жалоби МОК створив багатоконфесійні центри в Олімпійських селах та спеціальне місце для жалоби, щоб скорбота могла бути виражена з гідністю та повагою. Також є можливість носити чорну пов’язку під час змагань за певних обставин», – заявили у МОК.

Владислав Гераскевич зазначив, що не порушив жодних правил, а українські спортсмени, яких вбила Росія, заслуговоють, щоб їх памʼятали.

«Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність. Я вважаю, що не порушував жодних правил, я відстоював інтереси України. Навіть не стільки країни, а просто памʼять про цих спортсменів. Вони цього заслуговують, на жаль, МОК думає інакше. В причинах будемо розбиратися», – сказав Владислав Гераскевич.

Раніше Владислав Гераскевич зазначав, що італійський сноубордист виступав у шоломі, на якому зображений прапор Росії, що є порушення правил, однак МОК проігнорував це.

Нагадаємо, 9 лютого під час тренування перед офіційним виступом на Олімпійських іграх-2026 Владислав Гераскевич зʼявився у шоломі, на якому були зображені фото 22 спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України.

Того ж дня Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу використовувати на тренуваннях та змаганнях шолом із зображенням загиблих спортсменів.

Детальніше про Владислава Гераскевича ZAXID.NET розповів у матеріалі «Українець, який налякав МОК»

Додамо, що зимова Олімпіада-2026 розпочалась 6 лютого та триватиме до 22 лютого. Змагання відбуватимуться у двох італійських містах: Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Україну мали представляти 46 спортсменів у 11 видах спорту.