Владислав Гераскевич своїм шоломом нагадав світу про звірства російських окупантів

Владислав Гераскевич вразив уболівальників на першому тренування перед офіційним виступом на Олімпійських іграх-2026. 27-річний киянин одягнув особливий шолом, на якому були зображені українські спортсмени, що загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Цікаво, що така акція не сподобалась організаторам турніру. Після тренування Гераскевич зізнався, що зіткнувся з певними проблемами через свій шолом.

«Сьогодні провів тренування в цьому шоломі. Поки що на трек ніхто не підходив, але були зауваження від оргкомітету. Ми сконтактували з НОК України – зараз це питання узгоджуємо і з'ясовуємо», – сказав Гераскевич у коментарі Суспільне Спорт.

«Якою буде реакція, якщо заборонять змагатися у цьому шоломі? Поки не знаємо, але ми готові боротися за право виступати в ньому. На шоломі зображені спортсмени, які загинули за останні чотири роки. Деякі з них були також членами олімпійського руху, олімпійської родини; дехто – просто дітьми, які потрапили під російські обстріли. Ці люди боролися за нас, деякі з них – на передових, і ми не маємо права так легко здаватися.

Ми готові йти і в суди, у CAS – куди завгодно. Я не вважаю це порушенням якихось правил. Тут немає жодної реклами, жодного бенефіціара. Вважаю, що світ має пам'ятати цих людей. Світ має пам'ятати жертв України, і для мене це важливо», – додав Владислав.

Дизайнеркою шолому є художниця Ірина Проць, яка залишається у Києві з початку повномасштабного вторгнення, і попри обстріли та відсутність світла й опалення, продовжує створювати свої картини.

Нагадаємо, раніше український скелетоніст зазначав, що до нього зверталися члени Міжнародного олімпійського комітету через потенційні протести на самих Іграх у Мілані.

Перший заїзд на Олімпіаді-2026 за участі Гераскевича відбудеться у четвер, 12 лютого, о 10:30.