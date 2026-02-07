Вартість бронзової медалі становить лише 5,60 долара

Напередодні в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо стартували XXV за ліком зимові Олімпійські ігри. Під час змагань, які триватимуть до 22 лютого, буде розіграно 245 золотих, 245 срібних та 245 бронзових медалей. За повідомленням CNN, переможці отримають найдорожчі в історії Ігор нагороди.

Через зростання спотової ціни на золото та срібло медаль найвищого гатунку на Олімпійських іграх 2026 коштуватиме вдвічі більш, аніж відповідна нагорода на літній Олімпіаді в Парижі два роки тому. За інформацією джерела, нині собівартість золотої медалі оцінюється в 2300 доларів. Своєю чергою, срібна нагорода вартує 1400 доларів (це втричі дорожче, ніж медаль паризьких Ігор).

Цікаво, що у золотій медалі лише шість грамів чистого золота (із загальної ваги 506 грамів). Решта виготовлена ​​зі срібла. Бронзові медалі виготовляються з міді та мають загальну вагу 420 грамів – їхня вартість становить лише 5,60 долара.

Нагадаємо, востаннє золоті олімпійські медалі виготовлялись з чистого золота ще у 1912 році на Іграх у Стокгольмі (Швеція). Вартість цих медалей, які важили лише 26 грамів, становила б менше 20 доларів, виходячи з ціни на золото на той час.