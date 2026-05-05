Денис Роздольський є вихованцем Долинської ДЮСШ

Долинський районний суд визнав студента фізкультурного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Огієнка, майстра спорту України з боксу Дениса Роздольського винним у побитті правоохоронця і призначив йому 1 рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 29 квітня, інцидент стався вночі 28 вересня 2025 року біля входу в клуб New York у Долині. Туди за викликом про пошкодження автомобіля приїхав наряд патрульної поліції. Під час з’ясування обставин до поліцейських підійшов обвинувачений і, затіявши суперечку, ударив патрульного кулаком в обличчя. Останній втратив рівновагу і впав, отримавши струс головного мозку та перелом пальця.

Під час судового засідання Денис Роздольський уклав з потерпілим угоду про примирення. Суд також врахував, що обвинувачений є студентом, має позитивну характеристику, компенсував правоохоронцю завдані збитки, а останній не має претензій до нападника.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Лицур визнав Дениса Роздольського винним у побитті правоохоронця та призначив йому 2 роки обмеження волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового терміну.

Додамо, Денис Роздольський є вихованцем Долинської ДЮСШ. У 2017 та 2019 роках вигравав чемпіонати України з боксу, у 2023 році представляв країну на Чемпіонаті Європи U-23, а у 2024 році виборов срібло на Чемпіонаті Європи з боксу серед Балканських країн.