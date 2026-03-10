У суді Ян Варакін своєї вини в хуліганстві не визнав

Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок кікбоксеру Яну Варакіну, який разом із товаришем Андрієм Лощиніним побив подружжя біля розважального закладу. За хуліганство спортсмену призначили два роки іспитового терміну, а іншому обвинуваченому – 1700 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 2 березня, інцидент стався 1 квітня 2023 року в ресторації «М’ясо і фольклор» у Ковелі. За даними слідства, близько 22:40 пʼяні обвинувачені підійшли до компанії з дев’яти людей. Ян Варакін почав нецензурно лаятися та погрожувати присутнім.

Жінка з компанії виставила перед собою руки та попросила його припинити агресивну поведінку. У відповідь обвинувачений почав відштовхувати її, хапати за руки та бити по них. За потерпілу заступився її чоловік.

Під час конфлікту Варакін ударив останнього кулаком в обличчя, після чого той упав на тротуар. Поки потерпілий лежав на землі, обвинувачені кілька разів били його ногами по голові та тілу. Свідки просили їх припинити бійку, однак вони не реагували.

Згодом потерпілий підвівся та відійшов у бік літнього майданчика ресторану. Проте нападники знову підійшли до нього і завдали ще кількох ударів руками та ногами.

Після цього подружжя відійшло у двір будинку навпроти ресторану. Варакін пішов за ними і продовжив конфлікт: відштовхнув жінку, яка закривала чоловіка собою, після чого знову вдарив потерпілого кулаком по голові. Коли той упав, обвинувачений кілька разів ударив його ногою по тілу.

Унаслідок нападу чоловік отримав численні садна, синці, гематоми та рану губи. За висновком експертів, ці травми належать до легких тілесних ушкоджень, частина з яких спричинила короткочасний розлад здоров’я.

У суді Ян Варакін своєї вини в хуліганстві не визнав. Він пояснив, що між компаніями виникла словесна перепалка, після якої почалася штовханина. За його словами, він завдав потерпілому лише кілька ударів і перепросив за це. Андрій Лощинін також не визнав вини в хуліганстві, стверджуючи, що намагався забрати товариша і вдарив потерпілого лише під час сутички.

Суддя Марина Грідяєва визнала Яна Варакіна винним за ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство), проте звільнила від відбування покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Андрія Лощиніна визнали винним за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) і призначили 1700 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що 24-річний Ян Варакін – володар бронзи Кубка світу з кікбоксингу (2021 рік), володар Кубка України з кікбоксингу серед чоловіків (2020 рік), вихованець Ковельської дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича.