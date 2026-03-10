Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовому, який вчинив СЗЧ на четвертий день після мобілізації – він потім повернувся на службу, але знову втік. Мешканець Львівщини просив суд дозволити повернутись на службу, але суд призначив покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, мешканець Львівщини Василь П. 9 грудня 2024 року вчасно не з’явився на службу і проводив час на власний розсуд до 20 лютого 2025 року (майже пів року). Після цього він повернувся на службу, але наприкінці червня знову вчинив СЗЧ, ухиляючись від проходження військової служби пів року.

Щодо солдата порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ, у суді він визнав свою провину. Василь П. розповів, що його мобілізували 6 вересня 2024 року і скерували у медичний заклад, звідки він втік 8 вересня та 9 вересня не з’явився на службу. Щодо другого випадку СЗЧ, то військовий не повернувся на службу із відпустки. У суді солдат заявив, що готовий надалі проходити військову службу.

Цю справу розглянув суддя Назар Стрепко, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав Василя П. винним у самовільному залишенні місця служби та призначив покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.