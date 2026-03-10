У містах пошкоджені житлові будівлі

У ніч на вівторок, 10 березня, російські окупанти завдали дронових ударів по Дніпру та Харкову. Внаслідок атак є руйнування цивільної інфраструктури, щонайменше 20 людей зазнали поранень, повідомили у пресслужбах місцевих військових адміністрацій.

Російські дрони атакували Дніпро близько опівночі – у пресслужбі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування безпілотників близько 23:00. За даними Дніпропетровської ОВА, за ніч ППО вдалося збити 19 БпЛА.

Попри роботу ППО у місті зафіксували руйнування – дрони пошкодили житлову багатоповерхівку та приміщення банку.

«Уже 10 постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро. Медики надають усім необхідну допомогу», – повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих внаслідок атаки – 12 річний хлопчик. Ще двох жінок госпіталізували.

У Харкові росіяни атакували дронами Індустріальний та Холодногірський райони. Там зайнялася пожежа на перших поверхах багатоповерхівки. Також горіли авто, пошкоджені приватні та господарські споруди.

Внаслідок атаки по Індустріальному району постраждали шестеро людей – серед них малолітня дитина. У Холодногірському районі постраждали щонайменше четверо людей, серед них – 10-річна дівчинка.