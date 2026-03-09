Співробітники «Ощадбанку», яких затримувала Угорщина

Семеро співробітників українського державного «Ощадбанку», яких в Угорщині затримували нібито за підозрою у відмиванні грошей, розповіли про грубе поводження з ними. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій в понеділок, 9 березня.

У відомстві зазначили, що угорська сторона знала про те, що українські інкасатори не мали зброї, однак їх затримували озброєні кулеметами та гранатометами бійці угорського Антитерористичного центру.

Хоча всі семеро українців проходили у справі лише як свідки, їх утримували в кайданках упродовж 28 годин та перевозили із зав’язаними очима.

У затриманих вилучили особисті речі, зокрема мобільні телефони, і не дозволили повідомити про своє місцеперебування рідних, посольство чи керівництво банку. Більшість вилучених речей, за словами постраждалих, їм так і не повернули.

Окрім того, угорці не звернули увагу на стан здоров’я одного із затриманих. За даними українського МЗС, чоловік має інвалідність та потребує спеціального режиму харчування і регулярного приймання ліків. Медичну допомогу йому надали лише після того, як він знепритомнів.

Також іншому затриманому, хворому на цукровий діабет, насильно вкололи препарат, після якого у нього різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія. У підсумку чоловіка госпіталізували.

За словами українських громадян, під час допитів на них чинили психологічний і фізичний тиск. Давати свідчення українською мовою їм не дозволили – спілкування велося російською.

«Затриманим не було надано можливості скористатися адвокатським захистом, ігноруючи як прохання затриманих, так і звернення найнятого для їхнього захисту адвоката», – кажуть в МЗС.

Зазначається, що угорські правоохоронці не допускали до затриманих українського консула. Представникам дипустанови або не відповідали, або надавали неправдиву інформацію про місцеперебування земляків.

Хоча доказів причетності затриманих українців до протиправних дій не було і вони увесь час мали статус свідків, угорська сторона ухвалила рішення про депортацію українців та трирічну заборону в’їзду на територію Шенгену.

«МЗС України вимагає притягнення до відповідальності всіх винних у викраденні громадян України, грубому поводженні з ними, тиску, залякуванні та знущаннях, відмові у доступі до консульської допомоги, медикаментів, позбавленні звʼязку та інших порушеннях їхніх прав, а також викрадення майна і цінностей АТ “Ощадбанк», – зазначили в дипустанові.

У відомстві вважають, що дії угорської влади вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на 6 березня «Ощадбанк» та МЗС України заявили про викрадення сімох інкасаторів державного банку та двох службових авто. Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

Уряд Угорщини заявив, що силовики «затримали» українців та вилучили гроші у межах операції «Український золотий конвой» й звинувачують Україну у відмиванні грошей. Водночас МЗС України назвало дії Угорщини «взяттям заручників».

Згодом стало відомо, що серед незаконно затриманих українців – генерал-майор СБУ у відставці Геннадій Кузнєцов.

Увечері 6 березня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що сімох викрадених Угорщиною інкасаторів «Ощадбанку» вдалося звільнити.