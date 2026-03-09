У Камінь-Каширському ліцеї №1 імені Євгена Шабліовського виник конфлікт між двома вчительками та батьками учнів. Наразі логопединю, яка попередньо ініціювала суперечку, відсторонили від роботи. Також вирішується питання про притягнення сторін до адміністративної відповідальності.

Як йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс», інцидент стався 4 березня. За словами директорки ліцею Людмили Тишкун, між логопединею Іванною Деркач та вчителькою молодших класів виникла суперечка прямо під час занять.

«Іванна Деркач прийшла у клас забрати учня на логопедичні заняття. Хлопчик повідомив, що на заняття не піде, оскільки його має забрати мама. На це вчителька стала насильно забирати дитину. У ситуацію втрутилася вчителька другого класу Тамара Савчук, після чого Іванна Деркач перейшла на особисті образи, не пов’язані з освітнім процесом. Зокрема, згадала чоловіка Тамари Савчук, який загинув на фронті», – повідомила Людмила Тишкун.

Наступного дня, 5 березня, батьки другокласників прийшли до ліцею з колективним зверненням щодо цієї ситуації та вимагали, щоб логопединя перепросила перед вчителькою у присутності учнів. Однак через це виник новий конфлікт – уже між батьками та логопединею, повідомили у поліції Волинської області.

На оприлюднених відео видно, як учителька нецензурно висловлюється в бік одного з батьків, коли мова зайшла про необхідність перепросити за образи полеглого воїна. Також вона кричала: «На коліна бігом», а до матері одного з учнів звернулася словами: «Пішла звідси, дура».

Наразі триває службове розслідування, у межах якого логопединю відсторонили від роботи. Відомо, що Іванна Деркач працює у школі чотири роки.

Речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук повідомила ZAXID.NET, що наразі вирішується питання про притягнення учасників конфлікту до адміністративної відповідальності. Також правоохоронці зареєстрували заяву логопедині про заподіяння їй тілесних ушкоджень. Усі обставини зʼясовують.