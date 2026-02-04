Інцидент стався в Оженинському ліцеї №2

Рівненський апеляційний суд виправдав учительку географії Оженинського ліцею №2, яку звинуватили в булінгу шестикласниці. Під час уроку педагогиня забрала телефон в учениці з інвалідністю, яка контролює рівень цукру в крові через спеціальний додаток. Після цього мати дівчинки звернулися до правоохоронців та заборонила дочці відвідувати уроки цієї вчительки, через що школярка отримала неатестацію.

Інцидент стався 7 квітня 2025 року в Оженинському ліцеї №2, що на Рівненщині. Мати шестикласниці звернулася до поліції, управління освіти Острозької міської ради та уповноваженого з прав людини, заявивши про нібито булінг з боку вчительки географії Тетяни Стрельник. За її словами, під час уроку педагогиня забрала телефон у дитини, яка хворіє на цукровий діабет першого типу та використовує ґаджет для контролю стану здоров’я.

Після цього учениця припинила відвідувати уроки географії та наприкінці навчального року отримала неатестацію, що вплинуло на її семестрову оцінку.

У суді Тетяна Стрельник пояснила, що її ставлення до учениці не відрізнялося від ставлення до інших школярів. За її словами, того дня клас виконував рівневі завдання, а дівчинка постійно тримала в руках мобільний телефон. Учителька зробила їй зауваження та попросила вимкнути пристрій. Наприкінці уроку учениця попросила дозволу вийти з класу, згодом повернулася та здала роботу, як і інші учні.

Педагогиня зазначила, що знала про хворобу дитини, однак не була поінформована, що телефон використовувався для медичного контролю. За її словами, ані мати учениці, ані адміністрація ліцею цього не пояснили.

Наступного дня, як повідомила вчителька, мати дівчинки, що також працює у цьому ліцеї, почала з’ясовувати з нею стосунки. Того ж дня директорка закладу повідомила про усну скаргу та про те, що учениця більше не відвідуватиме уроки географії. З 8 квітня школярка не була присутня на жодному уроці з цього предмета, не виконувала завдань і не здавала навчальні матеріали, через що її не атестували.

Під час розгляду справи однокласники учениці не підтвердили фактів булінгу з боку педагогині. Крім того, суд встановив, що академічна неуспішність дитини пов’язана з рішенням батьків заборонити їй відвідувати заняття, а також із бездіяльністю адміністрації навчального закладу, яка не забезпечила навчання учениці в іншого вчителя з цього предмету.

У грудні 2025 року Острозький районний суд закрив провадження щодо Тетяни Стрельник у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Адвокатка потерпілої оскаржила це рішення, однак Рівненський апеляційний суд залишив без змін постанову місцевого суду.