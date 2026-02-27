Йдеться про нежитлові приміщення на вул. Петлюри, 2а

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення колишнього магазину за 2,7 млн грн. Майно викупив Павло Кіт.

Йдеться про нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 33,9 м² на вул. Петлюри, 2а. Приміщення виставили на продаж 30 січня зі стартовою ціною трохи більше 2 млн грн. Аукціон провели на майданчику «Prozorro. Продажі». Участь взяв лише Павло Кіт, який запропонував купити приміщення за 2,7 млн грн. Управління комунальної власності має підписати з ним договір купівлі-продажу.

Зазначимо, що в листопаді 2025 року Павло Кіт придбав приміщення на вул. Горбачевського, 15. Інших переможних аукціонів у нього не було.

Додамо, що прізвище, ім’я та по-батькові переможця аукціону повністю збігається з інспектором Львівської митниці, однак в його декларації власної нерухомості не вказано. Тоді як за даними аналітичної системи YouControl, на нього записано чимало нерухомості.