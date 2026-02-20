Банкноти можна обміняти у всіх банках України

З 2 березня Національний банк України остаточно вилучить з готівкового обігу банкноти під 1 до 10 грн. Про це повідомили у пʼятницю, 20 лютого, у пресслужбі НБУ.

За даними НБУ, з 2 березня 2026 року банкнотами номіналом в 1, 2, 5 та 10 грн вже не можна буде розрахуватися. Їх можна обміняти на монети.

Обміняти купюри номіналом до 10 грн можна:

у всіх відділеннях банків України до 26 лютого 2027 року4

у банках «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк» та «ПУМБ» до 28 лютого 2029 року;

безпосередньо в НБУ – наразі безстроково.

«Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними. Їх поступове вилучення банками України, уповноваженими банками та Національним банком розпочалося майже шість років тому», – повідомили у пресслужбі НБУ.

Так, ще в жовтні 2020 року почали вилучати банкноти номіналами 1 та 2 грн, а в січні 2023 року – купюри номіналами у 5 та 10 грн.

У пресслужбі НБУ нагадали, що монети на заміну таким купюрам почали зʼявлятися в обігу вісім років тому:

квітень 2018 року – монети номіналом 1 та 2 грн;

грудень 2019 року – монети номіналом 5 грн;

червень 2020 року – монети номіналом 10 грн.

«Тривалість обігу монет – значно довша ніж банкнот і становить близько 20 – 25 років», – розповіли у пресслужбі НБУ.

Нацбанк пояснив, що введення монет до 10 грн зменшує витрати на оброблення, транспортування та зберігання, підвищує якість готівки в обігу та робить готівковий розрахунок зручнішим.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про дерадянізацію назви розмінної монети – документ передбачає введення нової розмінної монети України з назвою шаг. За даними парламенту, копійки та шаги перебуватимуть в обігу паралельно, співвідношення між ними хочуть встановити 1:1.