Шаги використовували в часи Гетьманщини і УНР

В Україні запровадять нову грошову одиницю розмінної монети шаг. У четвер, 18 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №14093 щодо дерадянізації назви української розмінної монети. За це рішення проголосували 264 народні депутати. Про це повідомив Український інститут національної памʼяті.

Згідно із законопроєктом, Національний банк України не планує вилучати копійки з обігу. Копійки та шаги перебуватимуть в обігу паралельно, співвідношення між ними хочуть встановити 1:1.

«Ми відмовляємось від копійки, яка маркувала тут “руский мір”, адже це монета рублевої зони, яка є лише у Росії, Білорусі, невизнаному Придністров’ї, окупованих територіях. Сама назва “копійка” походить від зображення вершника з копієм на срібних московських монетах XVI-XVII століть. Це суто російська назва, і до нас вона прийшла в період окупації СРСР. А “шаг” у тому ж столітті означав розмінну монету на українських землях. Ми можемо читати про згадки шага, як дрібної монети в наших класиків: Івана Котляревського, Лесі Українки, Панаса Мирного, Тараса Шевченка», – зазначив голова УІНП Олександр Алфьоров.

Це рішення має повернути історично обґрунтовану та українську назву розмінної монети, що дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році. Щоб прийняти рішення в цілому, Верховна Рада призначила ще одне пленарне засідання на 27 грудня.

Зміну назви розмінної монети з копійки на шаг торік ініціював Національний банк України для відновлення історичної справедливості й посилення національних традицій у грошовому обігу України. Експертна комісія УІНП у листопаді 2024 року надала фаховий висновок про необхідне перейменування «копійки» як символу, повʼязаного з російською імперською політикою в Україні та колоніальною спадщиною. Олександр Алфьоров додав, що витрати для зміни монети будуть мінімальними – лише на виготовлення нового кліше, адже карбування копійок і так заплановане бюджетом на наступний рік.

Назва «шаг» використовувалась за часів Гетьманщини у XVII столітті, а також у часи Української революції 1917–1921 років. Перші українські марки-шаги запровадила Центральна Рада.