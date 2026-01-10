Водій надав поліцейським документ, який випадково знайшов напередодні у Львові

Сихівський районний суд виніс вирок мешканцю Львівщини Олегу Завацькому, який скористався чужим водійським посвідченням після того, як його зупинила поліція за п’яну їзду. Йому призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду протягом 1 року та 6 місяців.

Як йдеться у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні, випадок трапився 31 жовтня 2024 року. Олега Завацького за кермом ВАЗ зупинили працівники поліції через підозру у керуванні авто у нетверезому стані. Через те, що водій хотів уникнути покарання, він надав працівникам поліції водійське посвідчення, яке напередодні знайшов у Львові на вул. Стрийській, 109. Відтак поліцейські склали штраф за адміністративне порушення на іншого чоловіка.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та попросив суворо його не карати. Суддя Дмитро Теслюк, який дослідив усі матеріали справи, визнав Олега Завацького винним у незаконному заволодінні документами (ч. 1 ст. 357 ККУ) та призначив покарання у вигляді 1 року та 6 місяців пробаційного нагляду. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.