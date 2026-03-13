Володимир Борейко – один із найвідоміших діячів природоохоронного руху в Україні

У дорожньо-транспортній пригоді поблизу Києва загинув 67-річний еколог і зоозахисник, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Про це 13 березня повідомила його дружина, кореспондентка «Нової газети. Європа» в Україні Ольга Мусафірова.

«Про час та місце поховання наша родина повідомить додатково. Прошу поставитися з розумінням і не телефонувати мені зараз», – написала Мусафірова.

За даними поліції Київщини, ДТП трапилась 12 березня на трасі Київ – Знамʼянка поблизу села Яхни. Борейко був на пасажирському сидінні автомобіля Renault Kengoo. За кермом легковика був 60-річний чоловік, який виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Scania, якою керував 46-річний водій.

Авто, в якому їхав Володимир Борейко (Фото поліції Київщини)

Унаслідок зіткнення водій легковика та Володимир Борейко загинули на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо це спричинило загибель кількох осіб).

Володимир Борейко очолював громадську організацію «Київський еколого-культурний центр». Він був екологом, біологом, зоозахисником, письменником і одним із найвідоміших діячів природоохоронного руху в Україні.

Борейко написав понад 200 книжок і більш як 700 наукових публікацій на екологічну, природоохоронну, зоозахисну, екофілософську та історичну тематику. Також він був одним з ініціаторів ухвалення низки природоохоронних законів в Україні.

Під його керівництвом у 20 областях країни створили 588 об’єктів природно-заповідного фонду.

Серед найвідоміших ініціатив Борейка – перепис найстаріших дерев України, акція «Першоцвіт», кампанії проти використання капканів і дельфінаріїв, заборона весняного полювання та полювання на території біосферних заповідників і національних парків. Він також виступав за охорону рідкісних рослин і тварин, зокрема вовків.

У 2010 році тодішній президент Віктор Ющенко видав указ про надання Володимиру Борейку почесного звання «Заслужений природоохоронець України».

У той період Володимир Борейко різко критикував вітчизняні зоозахисні організації, заявляючи, що їхні дії нібито провокують знищення безпритульних собак. На його думку, випадки отруєння тварин були пов’язані з дискусіями довкола їхньої стерилізації.

На Борейка було організовано кілька замовних нападів, останній стався 1 лютого 2010 року, після цього він на деякий час втратив зір і слух. Зловмисників, які напали на еколога, поліція так і не знайшла.