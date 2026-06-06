Андрій Сибіга попередив, що на Росію чекає глибша рецесія та більше далекобійних ударів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що відмовившись від переговорів з Володимиром Зеленським російський диктатор Владімір Путін втратив свій шанс вийти з війни, яка стала для нього провальною. Голова МЗС попередив, що ситуація для Росії тільки погіршуватиметься, і врешті-решт Путіну доведеться домовлятися, але вже на гірших умовах.

У суботу, 6 червня, Сибіга прокоментував рішення Владіміра Путіна відхилити пропозицію Володимира Зеленського щодо переговорів про завершення війни. Він назвав війну Росії проти України провальною для Путіна та заявив, що для росіян немає «ніяких хороших новин».

«Відмовившись від пропозиції президента Зеленського щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з його провальної війни. Ситуація для Росії тільки погіршуватиметься. Втрати на полі бою продовжуватимуть зростати. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими», – написав Сибіга.

Міністр закордонних справ зауважив, що російська економіка ще глибше зануриться у рецесію, що спричинить ще більшу втрату робочих місць, зростання податків та інфляції. Він попередив, що міжнародний тиск на Росію лише посилиться, зокрема, через використання заморожених активів, санкції та притягнення росіян до відповідальності.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сибіга також згадав про далекобійні удари по російській території та наголосив, що в Росії «вже немає безпечних місць, які могли б уникнути далекобійних санкцій України». Крім того, за словами очільника МЗС, інтенсивність далекобійних ударів зростатиме.

«Усе це тому, що фанатик у Кремлі хоче утриматися при владі за будь-яку ціну і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни та вбити мільйони людей заради своїх божевільних ілюзій. Усе це тому, що він не хоче визнати просту правду: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від своїх марних надій на швидкий колапс України, послаблення підтримки від її партнерів чи зменшення тиску на Росію», – написав Андрій Сибіга.

Він підсумував, що Росії все одно доведеться прийняти дипломатичне рішення, але умови «будуть набагато гіршими».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним. Вже 4 червня він написав російському диктатору відкритого листа, в якому запропонував зустрітися та «закінчити війну». За словами Зеленського, Україна пропонує закінчити цю війну чесно, достойно й з обов’язковими гарантіями.

5 червня Владімір Путін заявив, що «побіжно» ознайомився з листом та відмовився зустрічатися з Зеленським, оскільки «не бачить в цьому сенсу». Після того він звернувся до російських солдатів зі словами «Працюйте, брати».