Вадим Оксенюк визнав провину та уклав угоду зі слідством

Луцький міськрайонний суд визнав винним у хабарництві, службовому підробленні та несанкціонованій зміні інформації в базах даних начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції Волині Вадима Оксенюка. Попри це, замість реального увʼязнення посадовцю призначили іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 3 серпня, у травні 2024 року поблизу торгового центру «Імідж» у Луцьку сталася ДТП. Водій Hyundai Galloper врізався у припаркований легковик і втік із місця події.

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Згодом власника позашляховика зупинили на блокпості в Рівненській області та повідомили, що його автомобіль перебуває в розшуку. Начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП Вадим Оксенюк запропонував приїхати до Луцька для оформлення адміністративних матеріалів.

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Оскільки порушник мешкав в іншій області, до управління патрульної поліції звернувся його знайомий. Під час зустрічі обвинувачений заявив, що за 1000 доларів готовий зняти автомобіль із розшуку, оформивши матеріали ДТП на підставну людину. Після цього чоловік звернувся до правоохоронців і погодився співпрацювати зі слідством.

Під час наступної зустрічі поліцейський підтвердив суму хабаря та отримав першу частину – 100 доларів. Також він доручив знайти людину, на яку можна було оформити фіктивні адміністративні протоколи. Наступного дня Вадим Оксенюк погодив кандидата, після чого оформив неправдиві документи про нібито вчинення ним ДТП. На їхній підставі автомобіль зняли з розшуку.

У суді обвинувачений визнав провину та уклав угоду зі слідством. Згідно з її умовами, він також зобовʼязався перерахувати 400 тис. грн на потреби Сил оборони України.

Суддя Анатолій Марчук визнав Вадима Оксенюка винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) та ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації). Посадовцю призначили пʼять років позбавлення волі із забороною протягом двох років обіймати посади в органах Національної поліції.

Водночас суд звільнив Вадима Оксенюка від відбування основного покарання, встановивши йому рік іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.