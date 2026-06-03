Начальника сектору превенції відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції Олександра Гребенюка звільнили після конфлікту в нічному клубі. Про це у вівторок, 2 червня, повідомив місцевий блогер Олександр Кириченко. Інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Віра Мазур підтвердила ZAXID.NET цю інформацію.

«Такий факт дійсно мав місце. Було призначено службове розслідування, за результатами якого вищезгаданого працівника звільнили», – зазначила Віра Мазур.

За словами Олександра Кириченка, інцидент стався близько тижня тому в нічному клубі «Бонго». Попередньо, під час комендантської години правоохоронець був у закладі напідпитку та спровокував конфлікт з одним із відвідувачів.

«За словами моїх джерел, це не перша така історія з Гребенюком. Кілька років тому схожий конфлікт був на вулиці Зарічанській. Він пʼяний повертався додому та посварився з компанією, яка сиділа на лавці. Хлопці викликали 102. Після цього конфлікт, за словами джерел, продовжився вже з патрульними, які приїхали на виклик», – написав Олександр Кириченко.

За словами блогера, під час останнього інциденту поліцейський також апелював до своєї посади та службового статусу.

У поліції подробиць щодо обставин конфлікту наразі не розголошують.