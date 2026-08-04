Салат із ранньої капусти на зиму. Рецепт дня
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Проста овочева заготівля, яка допоможе зберегти смак літа до холодної пори року. Завдяки поєднанню капусти, моркви, солодкого перцю та цибулі закуска виходить соковитою, хрусткою й ароматною. Після відкриття банки салат практично не відрізняється від свіжоприготованого та чудово смакує до картоплі, м'яса чи будь-яких інших страв. Рецепт Алли Ферштинської.
Інгредієнти
|Капуста білоголова рання
|5 кг
|Морква
|1 кг
|Цибуля ріпчаста
|1 кг
|Перець солодкий
|1 кг
|Сіль
|4 столові ложки
|Цукор
|350 г
|Олія рафінована
|500 мл
|Оцет 9%
|250 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Вимийте капусту, обсушіть її та тонко нашаткуйте.
Крок 2
Помийте солодкий перець, видаліть насіння й наріжте тонкою соломкою.
Крок 3
Очистьте моркву та цибулю. Натріть моркву на великій тертці, а цибулю наріжте невеликими кубиками.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Перекладіть усі овочі у велику ємність. Додайте сіль і цукор, після чого ретельно перемішайте руками протягом 5 хвилин, щоб капуста пустила сік.
Крок 5
Влийте олію та оцет, ще раз добре перемішайте й залиште овочеву суміш маринуватися приблизно на 1,5 години.
Крок 6
Простерилізуйте банки та кришки. Розкладіть салат у банки, щільно утрамбовуючи овочі разом із соком.
Крок 7
Накрийте банки кришками та стерилізуйте їх у каструлі з гарячою водою протягом 45 хвилин після закипання.
Крок 8
Закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження. Зберігайте салат у прохолодному темному місці.