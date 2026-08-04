Проста овочева заготівля, яка допоможе зберегти смак літа до холодної пори року. Завдяки поєднанню капусти, моркви, солодкого перцю та цибулі закуска виходить соковитою, хрусткою й ароматною. Після відкриття банки салат практично не відрізняється від свіжоприготованого та чудово смакує до картоплі, м'яса чи будь-яких інших страв. Рецепт Алли Ферштинської.

Інгредієнти Капуста білоголова рання 5 кг Морква 1 кг Цибуля ріпчаста 1 кг Перець солодкий 1 кг Сіль 4 столові ложки Цукор 350 г Олія рафінована 500 мл Оцет 9% 250 мл Спосіб приготування: Крок 1 Вимийте капусту, обсушіть її та тонко нашаткуйте. Крок 2 Помийте солодкий перець, видаліть насіння й наріжте тонкою соломкою. Крок 3 Очистьте моркву та цибулю. Натріть моркву на великій тертці, а цибулю наріжте невеликими кубиками. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Перекладіть усі овочі у велику ємність. Додайте сіль і цукор, після чого ретельно перемішайте руками протягом 5 хвилин, щоб капуста пустила сік. Крок 5 Влийте олію та оцет, ще раз добре перемішайте й залиште овочеву суміш маринуватися приблизно на 1,5 години. Крок 6 Простерилізуйте банки та кришки. Розкладіть салат у банки, щільно утрамбовуючи овочі разом із соком. Крок 7 Накрийте банки кришками та стерилізуйте їх у каструлі з гарячою водою протягом 45 хвилин після закипання. Крок 8 Закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження. Зберігайте салат у прохолодному темному місці.