У багатьох випадках поява цвілі унеможливлює вживання продукту, але з сиром все відбувається інакше

Шматочки сиру часто навіть при правильному зберіганні починають покриватися пліснявою. У таких випадках багатьох цікавить: чи можна просто зрізати цвіль з сиру? У багатьох випадках поява цвілі унеможливлює вживання продукту, але з сиром все відбувається інакше. Real Simple розповідає, чи справді можна просто зрізати плісняву із сиру.

Чи можна просто зрізати цвіль з сиру?

Шеннон Бонілла, сертифікована фахівчиня з сирів Американського сирного товариства, зазначає, що це всі сири однаково реагують на цвіль. За її словами ключовим фактором є вміст вологи.

М’які, свіжі та сири з високим вмістом вологи, такі як рікота, вершковий сир та маскарпоне, варто викинути, щойно ви помітите цвіль. Річ у тім, що через м’яку текстуру та високий вміст вологи спори цвілі можуть швидко поширитися по всьому сиру, навіть якщо ви бачите їх лише в одному місці.

Проте тверді та витримані сири, такі як чедер або пармезан, ще можна врятувати.

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«Ці сири мають набагато нижчий вміст вологи, тому цвіль не проникає в них так легко. Якщо з’явилася цвіль, можна сміливо зрізати щонайменше 2,5 сантиметри навколо та нижче плями цвілі й насолоджуватися рештою. Обов’язково стежте, щоб ніж не торкався самої цвілі, щоб не поширювати спори», – зазначає Бонілла.