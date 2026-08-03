Щоб уникнути неякісного масла, краще під час покупки звертати увагу на склад продукту

Якщо масло під час нарізання не ріжеться рівними скибками, а кришиться на шматочки, це не завжди означає, що продукт зіпсувався або має низьку якість. ТСН розповідає, чому масло кришиться під час нарізання.

Чому масло кришиться?

Масло може кришитися тоді, коли його довго тримали в холодильнику чи неодноразово розморожували. І саме в такому варіанті виникає проблема у порушенні умов зберігання.

Якщо масло не заморожували повторно, а воно все одно кришиться, це може означати, що технологію виробництва порушено або в продукт додали велику кількість рослинних жирів.

Щоб уникнути неякісного масла, краще під час покупки звертати увагу на склад продукту. Якщо на першому місця стоять вершки чи незбиране молоко – таке масло якісне.

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