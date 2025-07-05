Правильно розм’якшене масло має бути пластичним, легко продавлюватися пальцем, але при цьому зберігати свою форму і не танути по краях

Вершкове масло часто використовують у рецептах для випічки чи кремів саме в розм’якшеному вигляді. Його консистенція впливає на текстуру тіста та крему. Проте заморожене масло потребує часу, щоб розм’якнути, що може ускладнювати процес приготування. Ukr.Media розповідає, як швидко розм’якшити заморожене масло, якщо ви забули його дістати завчасно з морозилки.

Правильно розм’якшене масло має бути пластичним, легко продавлюватися пальцем, але при цьому зберігати свою форму і не танути по краях. Зазвичай масло дістають із холодильника і залишають при кімнатній температурі від 30 хвилин до 1,5 години, щоб воно розм’якло. Але якщо часу мало, ви можете скористатися простим методом зі склянкою.

Як швидко розм’якшити заморожене масло?

Вам знадобиться звичайна склянка або чашка. Нагріваємо її у мікрохвильовці або під струменем гарячої води, і накриваємо нею шматочок масла, створюючи мініпарник. Тепле повітря, що циркулює під склянкою, рівномірно та швидко прогріває масло з усіх боків, не дозволяючи йому розтопитися повністю, а лише стати пластичним. Склянка, на відміну від прямого нагріву, розподіляє тепло м’якше.

Як нагрівати склянку:

Гаряча вода. Налийте в склянку гарячу (не киплячу) воду з-під крана або з чайника, залиште на 1-2 хвилини, потім вилийте воду і повністю витріть склянку зсередини та ззовні. Суха склянка важлива, щоб конденсат не зіпсував текстуру масла. Це найбезпечніший спосіб. Мікрохвильовка. Поставте порожню склянку в мікрохвильовку на 45-90 секунд (час залежить від потужності печі та товщини скла). Склянка має стати відчутно теплою, але не настільки гарячою, щоб обпекти руки.

Скільки часу це займе?

Під гарячим «куполом» масло розм’якшиться швидко. Для стандартного шматка масла вагою 100-200 грам, зазвичай достатньо від 5 до 10 хвилин під теплим склом. Точний час залежить від температури масла та того, наскільки добре ви нагріли склянку.

Щоб уникнути танення країв, потрібно періодично обережно підіймати склянку та перевіряти консистенцію масла, натискаючи на нього. Як тільки воно стане м’яким та пластичним, можна прибирати склянку.