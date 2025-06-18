Щоб перевірити масло на якість, ви можете скористатися кип’ятком

Масло – один із базових продуктів у холодильнику. Але не всі знають, як розпізнати справжній продукт та не натрапити на підробку. «24 канал» розповідає, на що варто звернути увагу під час покупки та після.

Як обрати якісне масло в магазині?

Передусім звертайте увагу на упаковку. На ній повинно бути вказано «масло вершкове» або «масло селянське», а в складі – молоко або вершкова сировина. Термін придатності якісного масла зазвичай 2-3 місяці.

Як перевірити масло вдома?

Якісне масло повинно бути твердим та погано намазуватися на хліб, коли ви виймаєте його з холодильника. В іншому випадку у ваших руках підробка.

Також ви можете спробувати розтопити масло на пательні. Якщо в ньому не буде грудок білого або світло-жовтого кольору, то ви обрали якісне масло. Але якщо вони з’явились, то ви купили продукт з рослинними жирами.

Щоб перевірити масло на якість, ви можете скористатися кип’ятком. Хороше масло повністю в ньому розчиниться, а неякісне утворить осад.

А ще можна скористатися йодом – достатньо однієї краплі. Масло високої якості не вступить в реакцію, а підробка стане бурою.