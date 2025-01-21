Але в холодильнику зберігати олію не обов’язково

Якість та смак соняшникової олії значною мірою залежать від правильних умов зберігання. Pixelinform пояснює, що багато людей роблять помилки, залишаючи пляшку в невідповідних місцях, наприклад, біля плити або під прямими сонячними променями. Експерти розповіли, як правильно зберігати олію та чи обов’язково ставити її в холодильник.

Умови зберігання олії

Соняшникова олія чутлива до перепадів температури та впливу світла. Сонячне світло прискорює процеси окислення, що може спричинити появу неприємного запаху та смаку. Тому важливо обирати місце для зберігання, де температура залишається стабільною, а світло – мінімальним.

Але в холодильнику зберігати олію не обов’язково. Різкі перепади температур можуть негативно позначитися на продукті, а тривале зберігання в холоді може призвести до утворення осаду чи помутніння.

Неправильне зберігання

Однією з найпоширеніших помилок є тримання пляшки з олією поруч із плитою або на освітленому місці. Такі умови сприяють швидкому псуванню продукту через підвищену температуру та вплив світла.

Як правильно зберігати соняшникову олію