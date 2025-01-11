Борошно, що зберігається в герметичних контейнерах, менш вразливе до шкідників

Шкідники в борошні – це поширена проблема, з якою може зіткнутися будь-хто. Навіть якщо продукт виглядає чистим при покупці, неправильне зберігання може призвести до появи комах. Pixelinform розповідає, яких правил потрібно дотримуватись, аби уникнути появи шкідників.

Окреме зберігання

Крупи та інші бакалійні товари можуть містити шкідників. Якщо вони потраплять у борошно, паразити швидко поширяться на весь запас. Тому важливо зберігати борошно окремо від круп.

Герметичні контейнери

Борошно, що зберігається в герметичних контейнерах, менш вразливе до шкідників. Щільна кришка не лише захистить продукт від комах, але й запобіжить впливу вологості, що може продовжити термін придатності.

Правильний температурний режим

Температура зберігання повинна бути в межах +5-18°C. Якщо умови у квартирі не дозволяють цього, краще зберігати борошно у холодильнику. Пам’ятайте, що в паперовому пакеті продукт може відволожитися, тому його потрібно пересипати в пластиковий контейнер з герметичною кришкою.

Уникання високої вологості

Волога – головний ворог борошна, бо вона сприяє появі цвілі та шкідників. Зберігайте борошно в сухому місці та використовувати герметичні контейнери для запобігання цих проблем.