Торт із трубочок з вишнями «Смерекова хата» – це смачний і оригінальний десерт, який поєднує в собі хрусткі трубочки та соковиті вишні, створюючи неперевершену гармонію смаків. Цей торт не лише вражає своїм виглядом, але й дарує справжню насолоду кожному, хто спробує його.

Інгредієнти:

тісто:

масло вершкове 82% – 200 г;

сметана 20% – 200 г;

борошно пшеничне – 400 г;

цукор ванільний – 10 г;

розпушувач – 2 ч. л.;

крем:

сметана 30% – 600 г;

цукрова пудра – 250 г;

загущувач для сметани за смаком;

начинка:

вишня – 700 г;

цукор – 150 г.

Спосіб приготування:

До розтопленого (не гарячого) масла додайте сметану, ванільний цукор та розпушувач. Перемішайте. Додайте борошно у два-три підходи. Замісіть м‘яке, пухке і не липке тісто. Загорніть в плівку і поставте на 1 годину в холодильник, ділиться у своєму ТікТок Юлія Симончук.

Вишні засипте цукром і перемішайте.

Тісто поділіть на 15 рівних частин. Розкачайте тісто довжиною 25 см, покладіть вишню, защипніть краї та викладіть на деко, застелене просиліконеним пергаментом «швом» донизу. Випікайте в розігрітій до 180-190°C духовці до підрум‘янення (15-25 хв).

Збийте сметану з пудрою до густоти. Якщо сметана жирністю менше ніж 30%, варто додати загущувач. Змастіть дно посуду, на якому плануєте подавати торт. Викладіть у перший ряд 5 шт, змастіть кремом, далі 4 трубочки, 3, 2 і одну зверху, формуючи гірку. Верх теж змастіть. Поставте торт в холодильник на ніч.