У місті Бібрка відновлюють давній особливий кулінарний рецепт, притаманний лише цьому галицькому містечку, – рогалик Урбанського. Раніше цей унікальний перепис увійшов до фуд-гіда Україною, а нещодавно у Бібрці відкрили кулінарну школу, де на майстер-класах знайомлять з цією локальною випічкою. Мешканка Бібрки і рестораторка Ореста Шнира, яка відновлює і популяризує рогалики Урбанського, розповіла ZAXID.NET історію цього перепису.

Леон Урбанський – підприємець, інженер, новатор

Леон Урбанський на початку XX ст. був бібрським підприємцем – мірошником і пекарем, перевізником, який возив містян до Львова, а згодом і власником електровні. Він збудував у 1912 році найбільший у Бібрецькому повіті вальцевий млин на річці Боберці за допомогою штучного водоспаду. Частина міста, де він працював, досі називається Замлиння.

Ще до Першої світової війни він почав випікати рогалики та розвозив їх на возику місцевим мешканцям. Підприємець мав щиру душу і не погордував особисто розвозити хліб власного виробництва містечком. Пекарня Урбанського випікала запашні рогалики з особливою начинкою.

Візуалізація давнього млина Урбанського у Бібрці (фото зі сторінки ресторану)

У 1930-х роках завдяки цьому підприємцю Бібрка стала елекрифікована. Завдяки його старанням і коштом електростанцію замовили з Франції.

«Коли у місті провели світло, поставили електричний млин, муку першого сорту він продавав, а другого сорту йому треба було десь реалізувати і він почав пекти рогалики. Вони стали дуже популярні, він на них заробив непоганий капітал. Гроші вкладав у розвиток міста», – розповідає про Урбанського Ореста Шнира.

Панорама Бібрки на початку XX ст (фото Хандта 1905 року з сайту Polona)

Значний надлишок електроенергії змусив Леона Урбанського замислитися над тим, як її використати. Рейсового автобуса підприємцю було мало, тож він задумався над запуском трамвая.

«У його синів виникла ідея пустити трамвай від залізничної станції у Великих Глібовичах до Бібрки. За спогадами місцевих мешканців, Урбанські придбали рейки, а в Підмонастирі виготовляли дерев’яні шпали. Ініціатива запуску трамвая наштовхнулася на спротив місцевих євреїв – власників екіпажів, якими возили людей від залізниці до міста. Проте не здійснилася вона через початок Другої світової війни», – розповідають на сторінці ресторації «Узвар», де відновлюють давній рецепт.

Вілла Урбанських у Бібрці (фото проєкту «Сокіл»)

До приходу совєтів на його підприємствах працювали близько 100 робітників, більшість з яких були українці. Рогалики Урбанського продавали до Другої світової війни. А «визволителі» вивезли його разом з родиною на Сибір, там він і помер.

Будинок Урбанських у Бібрці зберігся на вулиці Галицькій, 74.

Суть рецепту – у тісті

Ореста Шнира разом з чоловіком Тарасом має у Бібрці сімейну ресторацію «Узвар». Якось у подружжя виникла ідея відновити давній локальний рецепт рогаликів. Їхній перепис занотували від старожилів, шукали згадки у літературі. Згодом трохи вдосконалили його.

Бібрецька випічка вирізняється і тістом, і начинкою. Тісто на рогалики зараз роблять не на дріжджах – на заквасці. Воно має підкисати 4 години, а борошно на нього беруть не першого сорту, а на висівках. Начинка в рогалики йде теж дуже цікава.

Рецепт рогалика Урбанського (фото Фуд-гіда Україною)

«Мак, ружа і карамелізований гарбуз: автентичні складові, все, що росте в нас під ногами. Все це разом вимішується і дається в начинку, – розповідає рестораторка Ореста Шнира, яка популяризує унікальний локальний продукт Бібрки. – Ми пробували начиняти цими інгредієнтами окремо, але смак не той. Найкраще, коли все це вимішати разом, тоді начинка дає надзвичайний смак».

Після початку повномасштабної війни сімейна ресторація подала заявку на всеукраїнський конкурс автентичних страв. Так рогалик Урбанського потрапив до збірки рецептів 30 українських унікальних страв «Фуд-гід Україною».

Рогалик Урбанського – серед 30 автентичних українських страв (фото Фуд-гіда Україною)

Коли страва стала популярною, і туристи охочіше почали приїжджати до Бібрки, Ореста Шнира вирішила відкрити кулінарну школу рогалика Урбанського.

«Ми проводили майстер-класи на кухні, але це заважало працівникам. Тому вирішили створити окреме приміщення кулінарної школи. Купили нову піч, почали приймати гостей різного віку – від садочку до пенсіонерів. Воркшоп супроводжується розповідями про Бібрку, млин, історію Урбанського», – каже рестораторка.

Ореста Шнира (посередині) проводить майстер-клас (фото рестораторки)

Доповнює місцеву випічку чай на травах Уляни Кравченко – першої україномовної поетки, подруги Івана Франка, який часто навідувався до неї, коли вона вчителювала у Бібрці. «Коли вже п’ю чай, то не китайський, а наш краєвий: з молодих листків ожин або суниць», ­– писала Кравченко в «Записках учительки».

Смачні місцеві рогалики доповнює чай за рецептом української поетки, вчительки та феміністки Уляни Кравченко (фото ресторації)

Скуштувати рогалики Урбанського можна у сімейній ресторації «Узвар» та в кав’ярні «Гніздо», що працює в ревіталізованому будинку товариства «Сокіл» у Бібрці, де молодший син Урбанського сто років тому крутив для містян німе кіно.