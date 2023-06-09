Якщо говорити про туристичні принади і переваги місцевих громад, то тут Бібрська ОТГ виграла джек-пот. Гарна природа, багата древня історія, збережена архітектура помножені на розумну стратегію розвитку відкривають величезні можливості, з чого громада і користає. Зараз Бібреччина досить активно розвивається у цій сфері.

Тут на рівнинному Опіллі виділяється низькогірне пасмо Гологір, є багато гарних локацій для відпочинку, розвивається крафтове виробництво і фермерство. А збережені пам’ятки відтворюють давню історію цього краю.

Лелече гніздо на даху «Сокола» у Бібрці (фото ZAXID.NET)

Бібрка

Бібрка – одне з найдавніших і водночас найменших міст України. Це містечко відоме не всім, але воно старіше, ніж Львів (1211 рік), а магдебурзьке право отримало раніше, ніж Київ, – у 1469. Тут мисливці з княжого Звенигорода полювали на бобрів – так і постало перше поселення. Скульптура бобрів зустрічає гостей на трасі з півдня, а також в центрі міста на фонтані.

Історія Бібрки сягає дрімучого середньовіччя, зберегла переплетіння різних культур. Давнє місто руйнувалося як не пожежами, то набігами ординців. З тих часів зберігся хіба оборонний костел святого Миколая та Анни, але він повністю перебудований у XVII ст. Греко-католицька церква – сторічна, її збудував Василь Нагірний.

Середньовічний костел у Бібрці (фото ZAXID.NET)

У місті народились талановитий український коваль Михайло Стефанівський, роботи якого прикрашають пам’ятки Львова, письменниця Уляна Кравченко, до якої часто навідувався її друг Іван Франко. Тут сталася історія нерозділеного кохання, що лягла в основу збірки «Зів’яле листя». Музей Уляни Кравченко є у ліцеї, який носить її ім’я. А школа, в якій вона вчителювала, переживає період ревіталізації. Ініціатива «Спадщина.Юа» викупила її і пропонує інвесторам різні варіанти використання.

У церкві Покрови Богородиці, брав шлюб син Франка Тарас із місцевою дівчиною Катериною. А ще у цих краях вчителював син Моцарта – Франц Ксавер, у Нових Стрілищах він навчав гри на фортепіано дочок графа Баворовського.

Бібрська ратуша-аптека (фото ZAXID.NET)

Сучасна міська рада розташована у приміщенні, яке, ймовірно, раніше було аптекою. Про це свідчить фреска, яку віднайшли на стіні коридору. У ратуші-аптеці відновлений годинник відбиває час двома австрійськими дзвонами мажорною терцією.

Туристичним центром у Бібрці є відновлена будівля колишнього спортивного товариства «Сокіл». У ньому відкрили туристично-інформаційний центр, відтворили кімнату бургомістра. Офіс гостинності видає паспорти туриста, організував туристично-краєзнавчий клуб «Мандри».

Колишній «Сокіл», а нині туристичний центр у Бібрці (фото ZAXID.NET)

Місцевістю напрацювали туристичні маршрути «Мандри Сокільські», а турклуб розвиває і велотуризм. Найвищою вершиною Гологір є Камула (471 м), через яку проходить Головний європейський вододіл. Під час сходжень, які починаються зі села Романів, можна оглянути буковий ліс, скелясті гроти, тут створений заказник.

Скеля по дорозі на вершину Камули (фото Оксани Довгаль)

Середньовічна оборонна архітектура

Архітектурною домінантою громади є Свірзький замок, відомий з XV ст. Він у доволі збереженому стані, хоча всередину можна потрапити не завжди. Час від часу там влаштовують екскурсії, виставки, різноманітні події. А довкола – озеро з мальовничими краєвидами.

Свірзький замок (фото ZAXID.NET)

П’ятничанська вежа ХV ст. належала до оборонного двору на схилі гори. Ймовірно, була одним з елементів замку на історичному шляху Галич – Холм. Зараз це філія Львівської галереї мистецтв.

Любителі історичної архітектури можуть оглянути у громаді також руїни покинутих костелів у Соколівці, Репехові, Кніселі та Нових Стрілищах. Церква у Великих Глібовичах збудована за проектом архітектора Лева Левинського. У громаді є 10 дерев’яних церков, одна з яких – у с. Волощина – пам’ятка національного значення.

Лавандові «Казкові поля»

Назар і Юля Зінько створили у с. Стрілки парк «Казкові поля», в якому ростуть 25 тис. кущів квітів. Найбільше заманює туристів лаванда, а ще тут є гібіскуси, троянди, гортензії, спіреї. Кожен вид цвіте в різну пору, тому місце користується великою популярністю для фотосесій та урочистих подій. У червні, коли відкривають туристичний сезон, сюди можна приїхати на троянду. У липні відбудеться фестиваль лаванди, а у серпні – гортензій.

Лавандове поле у Стрілках (фото ZAXID.NET)

Туристичний сезон на «Казкових полях» розпочинається 17 червня, відвідувачів запрошують щодня 10:00 – 20:00 без вихідних. Вхід 100-120 грн для дорослих і 60-70 грн для дітей. На території є кафе, сувенірна крамничка, лавочки, перголи, батут для дітей. Поруч – садовий центр, де можна придбати найрізноманітніші види хвойних та інших декоративних рослин.

Ковбойське ранчо і кінні походи

Ранчо «Скарбова гора» у с. Лопушна пропонує відпочинок у стилістиці Дикого Заходу. Тут є коні, ковбої, салун. Зараз ранчо тимчасово закрили, але є можливість зупинитися у хатинці ковбоя чи сходити у кінні походи. Детальніша інформація на сайті.

Засновник ранчо Остап Лунь (фото Скарбової гори)

Відпочинок з ночівлею на території громади пропонують також база відпочинку «Мостище», розташована біля озера і лісу. Там є котеджі, альтанки, сауна і більярд. А більш вишуканий перелік послуг пропонує Edem resort medical & spa.

Парк сучасної скульптури і музей трипільців

Парк сучасної скульптури 3020 у Стрілках збирає просто неба твори українських митців. Тут є 44 скульптури, кожна з них має QR-код, з якого можна зчитати інформацію про автора і його роботу. Головна скульптура – «Простір навколо» Назара Білика – символізує те, що довколишній простір формує наше усвідомлення, хто ми і яке в нас коріння.

Парк скульптур 3020 (фото ZAXID.NET)

У приміщенні є виставка скульптора Олександра Сухоліта, присвячена жінкам, а також зібрана колекція трипільських артефактів. Там є 300 експонатів, історія яких сягає 7 тис. років тому.

Трипільська виставка містить зерно, яке збереглося у глечику (фото ZAXID.NET)

Парк 3020 працює з четверга до неділі 10-18:00. Квиток – 250 грн, у вартість входить екскурсійне обслуговування о 11:00, 13:00 і 15:00.

Крафтові вина і джеми

Подружжя Дейнек, які в 2014 році переїхали з Харківщини, на родинній землі у с. Вілявче біля Бібрки засадили понад 2 га ягідника та чайної троянди. Урожай збирають вручну і власними силами. З ожини, малини і ружі сім’я виробляє варення та вина «Галицька сорока». Також із саджанців старих дерев відтворюють сімейний сад, де ростуть яблука, сливи, груші.

Дегустаційна веранда «Галицької сороки» (фото ZAXID.NET)

Туди за попередньою домовленістю можна приїхати на дегустацію. Крафтове виробництво розташоване в мальовничій місцевості, сама виноробня виглядає як давня вілла під черепицею. Серед поля облаштована екоальтанка, де торік господарі влаштовували «години тиші»: люди за тисячу гривень купляли три години спокою, споглядаючи красиві панорами Гологір і споживаючи фермерську продукцію. Гроші переказували на благодійність.

Екоальтанка серед поля і ягідника (фото ZAXID.NET)

Гастротуризм

Крім крафтового виробництва, Бібрка відроджує свої давні ексклюзивні кулінарні рецепти. Зокрема, рогалики, які випікав місцевий пекар поч. XX ст. Леон Урбанський, – з маком, гарбузом та ягідною начинкою. До нього подають краєвий чай, який пила Уляна Кравченко. «Коли вже п’ю чай, то не китайський, а наш краєвий: з молодих листків ожин або суниць», ­– писала Кравченко в «Записках учительки». Ці смаколики (за попереднім замовленням) можна скуштувати у ресторані «Узвар».

Рогалики Урбанського у подарунковій упаковці (фото ZAXID.NET)

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