Студія створила нову компанію на тлі корупційного скандалу в енергетиці, де фігурував її співвласник Міндіч

ТОВ «Квартал ЮА», яку зареєструвала студія «Квартал 95» після того, як її співвласник Тимур Міндіч став фігурантом кримінальної справи та потрапив під санкції, має номер іншої компанії, якою володіє Міндіч. Про це повідомило у четвер, 4 грудня, «Слідство.Інфо» з посиланням на держреєстр юридичних осіб.

Компанію «Квартал ЮА» створили 14 листопада, через три дні після оголошення підозри у створенні злочинної організації Тимуру Міндічу. Зазначимо, Міндіч – бізнес-партнер Володимира Зеленського, який володіє 50% компанії «Квартал 95».

Бенефіціарними власниками новоствореної компанії стали співробітники Студії «Квартал 95»:

Сергій Казанін (7%),

Євген Кошовий (7%),

Юрій Крапов (7%),

Роман Маров (7%),

Олександр Пікалов (7%),

Ірина Пікалова (10,5%).

Найбільшу частку в компанії має Сергій Шефір (54,5%). Тимура Міндіча серед співвласників «Квартал ЮА» немає. У коментарі «Детектор медіа», у четвер, 4 грудня, студія повідомила, що Міндіч «не має жодного стосунку до ТОВ “Квартал ЮА”», а новий контент буде виробляти саме ця нова компанія.

«Водночас контактний номер “Квартал ЮА”, який вказаний у реєстрі, збігається з номером іншої фірми — “Некст Лайн Продакшн”, найбільшою часткою у якій володіє Тимур Міндіч (його партнерами у цій компанії є Олександр Яковлев, Сергій та Борис Шефіри)», – повідомило «Слідство.Інфо».

На запитання журналістів, чи потрапила компанія «Некст Лайн Продакшн» у «Квартал ЮА», представник студії відповів ствердно.

Нагадаємо, наприкінці листопада «Слідство.Інфо» зʼясувало, що партнери Зеленського з «Кварталу 95» перед вторгненням отримали майже 100 млн рублів від Всеросійської державної телерадіомовної компанії (ВГТРК).

Компанія, яка отримала гроші, була зареєстрована на кіпрську Green Family Ltd, а її засновниками до 30 грудня 2021 року були давні бізнес-партнери Зеленського у «Кварталі 95» – брати Борис та Сергій Шефіри, сценарист Андрій Яковлев і Тімур Міндіч. Переказ відбувся за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча ще у 2019 році Зеленський заявляв, що разом із партнерами закрив бізнес у Росії у 2014 році.