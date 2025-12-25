У четвер, 25 грудня, львівський муніципальний хор «Гомін» провів Скорботну коляду на полях почесних поховань, де спочивають Захисники і Захисниці України, які вже не зможуть святкувати це свято разом із нами. До заходу долучились кілька сотень львів’ян. Як інформує пресслужба Львівської міськради, хор виконав спеціально підготовлений репертуар скорбних колядок – як давні, що звучать в Україні вже понад століття, так і нові, створені під час цієї війни. «Ми багато їздимо світом, популяризуємо українську музику, але розуміємо: є речі важливіші. І ця подія – одна з них», – розповів художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко. Скорботна коляда пролунала на Личаківському цвинтарі – на полях почесних поховань №76, №67, №86а та №87 (вул. Пасічна). Попереду – Голосківський цвинтар. Скорботну коляду на Різдво у Львові проводять другий рік поспіль.

Фото Романа Балука/ЛМР