Маріупольці вчетверте вшановують памʼять своїх земляків у Львові

У понеділок, 16 березня, у Львові вшанували памʼять жертв авіаудару по драмтеатру Маріуполя 4 роки тому. Перед входом до львівських театрів зробили такі ж написи «Діти», як і в Маріуполі. Хоча тоді ворога це не зупинило перед бомбардуванням мирних жителів. Про акцію-нагадування розповіли у Львівській міськраді.

Біля Львівської опери відповідний напис зробили представники центру «Я – Маріуполь». Букви виклали свічками. Такі ж написи крейдою «Діти» зробили перед театром Курбаса, Першим театром, театром ляльок та «Слово і голос».

Керівниця центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та очільниця організації «Я Маріуполь» Валентина Бойко наголосила: «Ми говоримо не лише про трагічну дату, а про відповідальність і про те, що речі потрібно називати своїми іменами. Маріуполь – це не лише окуповане місто, це люди, які живуть у вигнанні. На жаль, справедливості щодо подій у Маріуполі поки немає. Тому нам важливо пам’ятати правду і говорити про злочин, який Росія здійснила проти нашого міста. Дуже відчувається підтримка – приємно, що львів’яни поруч із нами».

Таку акцію проводять щороку. До вшанування памʼяті загиблих долучилися маріупольці, львів’яни, родичі захисників, родини бійців «Азову», студенти.

Нагадаємо, злочин російських військових проти мирних мешканців Маріуполя стався чотири роки тому 16 березня. Російські військові прицільно скинули дві авіабомби, які знищили Маріупольський драматичний театр. У ньому від обстрілів ховалися сотні мирних людей – діти, дорослі, цілі родини. У ньому загинуло щонайменше 300 людей. На даху та перед театром великими літерами написали «ДЕТИ», який льотчики бачили з неба, але вони виконали злочинних наказ. Нині окупанти відновлюють театр і продовжують ставити у ньому вистави. Як виглядав театр до руйнації, можна оглянути у віртуальному турі, який створили львів’яни.